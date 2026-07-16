UTA Arad a trimis nu mai puțin de cinci jucători tineri la ACS Progresul Pecica, formație care evoluează în Liga 3.

Clubul arădean s-a despărțit de Roșu Lucas Jonathan, Indreica Luca Ayan Marian, Ene Mihai, Hodoșan-Olar Alexandru Cristian și Baba Robert Ștefan.

Cinci jucători au ajuns la Progresul Pecica

Roșu, Indreica și Ene vor evolua la Progresul Pecica sub formă de împrumut, în timp ce Hodoșan-Olar și Baba au fost transferați definitiv la formația din Liga 3.

Interesant este că cele două echipe s-au întâlnit și în această vară, într-un meci amical disputat pe 20 iunie, câștigat de UTA cu scorul de 3-0.

Progresul Pecica a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în play-out-ul Seriei a 9-a din Liga 3, cu 41 de pucnte, devansată doar de Ghiroda (44 pct) și Unirea Sântana (48 pct).

Formația pregătită de Adrian Mihalcea va debuta în noul sezon al SuperLigii sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:15, în deplasare, împotriva campioanei Universitatea Craiova. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.