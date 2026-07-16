Dario Simic este acuzat de USKOK de fapte de corupție

Fostul mare fundaș croat Dario Simic a fost arestat într-o anchetă de corupție. Fostul jucător de la AC Milan, Inter Milano și al echipei Croației este suspectat că a obținut ilegal autorizații pentru a opera o afacere de camping cu ajutorul unui fost funcționar public din Sudul țării. Simic ar fi obținut ilegal permise pentru a-și deschide și administra campingul în zona Tisno, o destinație turistică de pe coasta centrală a Mării Adriatice a Croației, cu ajutorul infamei Neda Livljanic, o fostă șefă pensionată a Departamentului de Turism al județului Sibenik-Knin.

Aceasta fusese arestată pentru prima dată acum trei ani pentru abuz de putere și de funcție, iar în iulie 2025 Oficiul pentru Suprimarea Corupției și a Crimei Organizate (USKOK) a pus-o sub acuzare în fața Tribunalului Județean Split, pentru emiterea de permise ilegale de operare a unui camping.

Fratele acestuia, un alt fost fotbalist, Josip Simic (48 de ani / ex-Dinamo Zagreb, Club Brugge, Aris Salonic, Ulsan HD, FC Karnten, VSNK Varteks), a fost arestat anul trecut într-o anchetă privind tranzacționarea fictivă și evaziunea fiscală. După ce a fost interogat, acesta a recunoscut acuzațiile și a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției cu USKOK, pledând vinovat.

Dublu câștigător de Champions League cu Milan și component al marii echipe a Croației din 1998

Dario Simic (50 de ani) este născut la Zagreb și a evoluat ca fundaș central și fundaș dreapta pentru echipele Dinamo Zagreb (1992-1999, 2010), Inter Milano (1999-2002 / antrenat de Mircea Lucescu), AC Milan (2002-2008) și AS Monaco (2008-2010). A strâns 100 de selecții și 3 goluri pentru naționala Croației, fiind om de bază în echipa care a eliminat România la CM 1998 și a ajuns până în semifinalele competiției.

În palmares are Croatian First League (4), Croatian Football Cup (4), Croatian Super Cup (1), Serie A (1), Coppa Italia (1), Champions Legaue (2), Supercupa Europei (1), FIFA Club World Cup (1), medalia de bronz la Cupa Mondială (1998), Croatian Football Hope of the Year (1995), UEFA awards 100 caps (2011) și Premiul Sportiv de Stat "Franjo Bucar" (1998).

Foto - Getty Images