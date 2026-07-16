"Am jucat împreună doar în parc"

Năbădăiosul atacant Mario Balotelli a semnat prelungirea înțelegerii cu Al Ittifaq FC, echipă care activează în UAE First Division League, liga secundă din Emiratele Arabe Unite. În stagiunea 2026-2027, acesta va fi coleg cu fratele său, Enock Barwuah, care a evoluat recent la Calcio Desenzano, formație din Serie D din Italia. "Am jucat împreună doar în parc. A venit momentul potrivit să jucăm împreună", a declarat mario Balotelli.

Echipa este antrenată de Paolo Montero (fost fotbalist la Penarol Montevideo, Atalanta, Juventus, San Lorenzo), iar din lot mai fac parte stranierii Andrej Krstic (Serbia), Gianluca Santini (Italia), Abdalla Mazen (Palestina), Ali Zahedi Pourniaei (Iran), Daniele Baselli (Italia), Jacopo Da Riva (Italia), Ali Kazim Nakhid (Trinidad și Tobago), Djavan Anderson (Surinam), Omar Yaisien (Egipt), Davide Mariani (Elveția), Alaa Mezher (Liban), Ahmed Saleh (Egipt), Moussa Diallo (Franța), Adam Aouiss (Portugalia), Nelson Pereira (Portugalia), Hassan Sameh Abdelsalam (Egipt), Joel Ernest (Nigeria), Paolo Montero (Brazilia) și Douglas Costa (Brazilia).

Balotelli e câștigător de Serie A, Premier League și Champions League

Mario Balotelli (35 de ani) este născut la Palermo din părinți de origine ghaneză, dar a fost crescut de la vârsta de doi ani de o familie italiană. A evoluat ca atacant la echipele FC Lumezzane (2006), Inter Milano (2007-2010), Manchester City (2010-2013), AC Milan (2013-2014, 2015-2016), Liverpool (2014-2015), Nice (2016-2019), Ol. Marseille (2019), Brescia (2019-2020), Monza (2020-2021), Adana Demirspor (2021-2022, 2023-2024), FC Sion (2022-2023), Genoa (2024-2025) și Al Ittifaq FC (2026-prezent).

Are 36 de selecții și 14 goluri pentru naționala Italiei, iar în palmaresul său de găsesc Serie A (3), Coppa Italia (1), Supercoppa Italiana (1), Champions League (1), Premier League (1), FA Cup (1), o finală de Campionat European (2012), locul al treilea la Cupa Confederațiilor (2013), trofeul Golden Boy (2010) și includerea în UEFA European Championship Team of the Tournament (2012) și Serie A Team of the Year (2012-2013). Cea mai mare cotă de piață a fost de 32 de milioane de euro, în iunie 2012.

Enock Barwuah (33 de ani) este născut la Brescia și evoluează tot ca atacant central, în trecut fiind sub contract cu echipele Salford City, FC Bogliasco, Qormi FC, AC Vallecamonica, Citta di Foligno 1928, Ciliverghe Calcio, Pavia Calcio 1911, FC Castiglione, USD Caravaggio, Adana Demirspor, Menemenspor, CPR Ospitaletto, Rovato Calcio, Pro Palazzolo, FC Vado și Calcio Desenzano.

Foto - Getty Images, Al Ettifaq FC Official (Instagram)