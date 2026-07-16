EXCLUSIV Vali Crețu, categoric când a fost întrebat dacă va deveni antrenor: „Sincer vă spun”

Vali Crețu, categoric când a fost întrebat dacă va deveni antrenor: „Sincer vă spun” Superliga
SPORT.RO
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Valentin Crețu este unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul FCSB. 

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Fundașul dreapta și-a prelungit în această vară contractul cu formația roș-albastră și va continua să evolueze pentru campioana României, însă nu își face planuri să rămână în fotbal ca antrenor după retragere.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, veteranul în vârstă de 37 de ani a vorbit deschis despre planurile sale de viitor.

Vali Crețu: „Orice, dar de antrenat nu”

Întrebat dacă și-ar dori să urmeze o carieră de antrenor după ce va agăța ghetele în cui, fundașul FCSB-ului a avut un răspuns cât se poate de sincer.

„Sincer vă spun, am în cap mai multe, dar de antrenat nu. Orice, dar de antrenat nu”, a declarat Valentin Crețu pentru PRO TV și Sport.ro.

Ajuns la FCSB în vara anului 2019, după transferul de la Gaz Metan Mediaș, fundașul a strâns aproape 250 de apariții în tricoul roș-albastrtu și a contribut la câștigarea a două titluri de campion.

În această vară, fotbalistul a acceptat și o reducere salarială pentru a-și prelungi contractul, semnând un nou acord valabil un an, cu opțiune de reziliere după primele șase luni. DETALII AICI

FCSB va începe noul sezon din SuperLiga vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, când va primi vizita celor de la FC Argeș, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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