Fundașul dreapta și-a prelungit în această vară contractul cu formația roș-albastră și va continua să evolueze pentru campioana României, însă nu își face planuri să rămână în fotbal ca antrenor după retragere.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, veteranul în vârstă de 37 de ani a vorbit deschis despre planurile sale de viitor.

Vali Crețu: „Orice, dar de antrenat nu”

Întrebat dacă și-ar dori să urmeze o carieră de antrenor după ce va agăța ghetele în cui, fundașul FCSB-ului a avut un răspuns cât se poate de sincer.

„Sincer vă spun, am în cap mai multe, dar de antrenat nu. Orice, dar de antrenat nu”, a declarat Valentin Crețu pentru PRO TV și Sport.ro.

Ajuns la FCSB în vara anului 2019, după transferul de la Gaz Metan Mediaș, fundașul a strâns aproape 250 de apariții în tricoul roș-albastrtu și a contribut la câștigarea a două titluri de campion.