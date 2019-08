Situatie incredibila pentru Tatarusanu la Lyon! Portarul roman si concurentul sau de pe post tin vestiarul pe un butoi cu pulbere: "Nici macar nu isi vorbesc"

Tatarusanu nu e fericit la Lyon, desi abia a ajuns la fosta campioana a Frantei.

Rivalitatea dintre Ciprian Tatarusanu si Anthony Lopes, portarii echipei franceze Olympique Lyon, risca sa degenereze rapid, scrie site-ul francez buzzsport.fr.

Tatarusanu si Anthony Lopes nici macar nu isi vorbesc

Lyon l-a achizitionat in aceasta vara pe Tatarusanu si i-a promis romanului ca Anthony Lopes va fi vandut, urmand ca el sa devina titular in poarta. Acest lucru nu s-a intampla, insa, iar intre cei doi portari exista acum o concurenta puternica. Lopes se afla in ultimul an de contract si nu a semnat prelungirea.

Potrivit presei franceze, Tatarusanu si Lopes nu vorbesc intre ei. Situatia ar putea degenera daca presedintele clubului, Jean-Michel Aulas, directorul sportiv Juninho si antrenorul Sylvinho nu vor pune rapid punctul pe i, comenteaza site-ul citat.

"Nimeni nu mi-a spus ca voi fi rezerva. Nu as fi venit daca mi-ar fi spus asta", a declarat pe 12 iulie Tatarusanu, la prezentarea sa oficiala la Lyon, dupa doi ani petrecuti la alta echipa din Ligue 1, FC Nantes.

Lopes, format chiar la Lyon, a fost titular vineri in prima etapa de campionat, in victoria cu 3-0 de la Monaco.