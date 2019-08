A murit unul dintre marii jucatori ai Argentinei care a cucerit titlul mondial in 1986! Coleg cu Maradona, a jucat cu umarul dislocat in finala!

Fostul international argentinian Jose Luis Brown a incetat din viata la varsta de 62 de ani.

Jose Luis "Tata" Brown, fost international argentinian, campion mondial in 1986, a incetat din viata la varsta de 62 de ani, in orasul La Plata. Acesta suferea de Alzheimer, a mentionat familia sa.

Fotbalist cu 36 de selectii si un gol in nationala Argentinei, Jose Luis Brown a evoluat pe postul de fundas central. El a trecut pe la Estudiantes, Atletico Nacional, Boca Juniors, Deportivo Espanol, Brest, Murcia si Racing Club.

A jucat cu umarul dislocat in finala mondiala

Jose Luis Brown a marcat un singur gol pentru nationala Argentinei, acela fiind bifat chiar la Cupa Mondiala din 1986. El a punctat in victoria obtinuta cu 3-2 in fata Germaniei de Vest, in finala! Alaturi de Brown au mai marcat Valdano si Burruchaga, in timp ce Rummenigge si Voller au punctat pentru nemti.

Ca antrenor, Jose Luis Brown a activat ca secund la Boca Juniors si ca principal la echipe micute precum Club Almagro, Nueva Chicago Blooming, Atletico Rafaela, Ben Hur, Ferro Carrill Oeste.