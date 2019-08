Oltenii pot da marea lovitura a verii! Englezii fac anuntul momentului: City isi trimite scouterii la meciul cu AEK pentru a urmari un pusti de la Craiova!

Craiova are o misiune dificila in Grecia. Oltenii au pierdut prima mansa a turului 3 preliminar al Europa League cu AEK Atena, scor 0-2.

Craiova ar putea da insa lovitura pe piata transferurilor. Englezii anunta ca Manchester City va avea un scouter la meciul dintre AEK Atena si Craiova pentru a urmari un jucator roman. Stefan Baiaram, pustiul in varsta de doar 16 ani, este fotbalistul pe care englezii anunta ca il vor urmari.

"Manchester City va avea scouteri la Atena, pentru partida dintre AEK si Craiova, de joi, din Europa League. Cel mai probabil acestia il vor urmari pe atacantul de la Craiova, Stefan Baiaram, de 16 ani", au notat pe contul de Twitter cei de la CityExtra.

Baiaram este un junior crescut de Craiova care a debutat in echipa mare in acest sezon. Tanarul atacant nu a jucat insa in ultimele partide din pricina unei accidentari si are sanse mici sa fie utilizat in meciul retur cu AEK Atena. Baiaram are o cota de piata de doar 50.000 de euro, potrivit transfermarkt.de.