VIDEO | S-a bucurat alaturi de suporterii... INVIZIBILI! :)) Portarul lui Lyon a sarbatorit calificarea in tribune! 

Pentru Ronaldo, aceasta a fost prima eliminare din faza optimilor dupa cea din 2010, cand Lyon reusea sa se califice in sferturile de finala ale competitiei in detrimentul lui Real Madrid, gratie golului decisiv inscris de Pjanic.

It’s the first time since 2010 that Cristiano Ronaldo has failed to make it past the round of 16 in the Champions League.

Back then, it was Lyon who upset Real Madrid and Pjanic who scored the decisive goal for them ???? pic.twitter.com/iiCMYTw7iw