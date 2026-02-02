La gruparea roș-albastră a apărat în premieră Matei Popa, puștiul de 18 ani, după ce Gigi Becali a decis să-l scoată din primul ”11” pe titularul incontestabil al ultimelor sezoane, Ștefan Târnovanu, care a tot gafat în actuala stagiune.



Unde se afla Matei Popa când Gigi Becali a anunțat că va fi titular în campionat: ”Băgase capul în pământ”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a povestit că în clipa în care Gigi Becali i-a anunțat pe jucători la ședința de la baza din Berceni că Matei Popa va apăra în campionat, portarul era la școală.



Matei Popa este fiul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii de la campioana României, care era prezent alături de restul staff-ului la vizita lui Gigi Becali de la baza din Berceni.



”E o chestie pe care trebuia să o pregătim cumva. N-am spus niciun cuvânt atunci, pentru că asta era de discutat după meci. Luni, când a venit Gigi la bază, era toată echipa și stafful. Zice: 'Lasă, bă, că o să apere Popa'.



Eu m-am uitat la Marius, băgase capul în pământ. Eu râdeam cu Pintilii. Se termină discuția, iar Gigi zice: 'Mă, MM, unde e Popa?'.



I-am spus: 'E la școală, are evaluare la bac'.



Păi, Matei, azi dimineață a fost la școală, ce să facă? E la liceu. De atunci, cred că Marius Popa, dacă îl înțepai, nu curgea sânge. Eu îl întrebam cum e Fane (n.r. Târnovanu) la încălzire, dacă e concentrat, și acum mă uitam la el și nu l-am mai întrebat”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

