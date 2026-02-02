Despre Joao Paulo n-o să fac o trecere prin CV-ul lui, pentru asta avem toți Google și Wikipedia sau Transfermarkt. Vrea să aduc în evidență câteva rânduri despre unul dintre cei mai buni fotbaliști din prima ligă de la noi.



De ce Joao Paulo? De ce un milion de euro? De ce jucătorii români nu mai sunt o prioritare la FCSB? Prea mulți „de ce” consecutivi, așa că o să încerc să alunec printre semnele de întrebare cu un răspuns care să nu mai lase loc de interpretări.



De ce Joao Paulo? Andrei Grecu vine cu un răspuns după ultimul transfer pe axa ”Oțelul - FCSB”



Joao Paulo a venit la Oțelul pe poziția de mijlocaș central. Interul din linia de 3 mijlocași. Totuși, la națională, Joao Paulo e fundaș stânga. Unde ar trebuie să-l joace FCSB? Oriunde are nevoie! Deși nu s-a concretizat niciun meci în postura de număr 6 la Galați pentru că Oțelul nu joacă 4-2-3-1 cum se chinuie FCSB în acest sezon, sunt aproape convins că e o poziție în care s-ar descurca ideal.



Când ești bun, n-ai nevoie de acomodare, mai ales într-un campionat sub-mediocru cum e al nostru. Legat de răbdarea patronului, nici aici n-am dubii. Joao Paulo e un fotbalist care bifează boldat cam toate căsuțele care contează în fișa postului, fie că-i la mijloc sau în banda stângă. Dispus la efort, ambițios, cu o viziune foarte bună, pasă decisivă bun, șut fantastic de la distanță, excelent recuperator și serios dincolo de limita de bun-simț.



Ce-l mai recomandă pe Joao Paulo este și faptul că vine la FCSB de la cea mai în formă, alături de Craiova, echipă din campionat. N-aș zice că Oțelul e cea mai bună din Liga 1, dar cel mai bun fotbal, din nou, alături de Craiova, tot îl expune de vreo 3 luni la rând. Asta e un mare plus pentru Joao Paulo. Vine de la o echipă care atacă și se transferă la o alta care impune același standard.



Din aceeași perspectivă, pe plus, putem pune și faptul că Oțelul a livrat în ultimul an câteva piese de rezistență în Liga 1 la fruntașe și nu știu dacă e cineva care a dat greș. Poate doar Pop la Dinamo, dar are câteva goluri care au purtat titlu decisiv, așa că nu-l menționez la minusuri nici pe Alex Pop. De altfel, Teles și Stevanovic la Craiova, Cisotti la FCSB, Cisse la U Cluj, printre alții.

