Starul lusitan a venit liber de contract la Al-Nassr în ianuarie 2023 și îi merge de minune în Saudi Pro League, acolo unde marcat 91 de goluri și a oferit 17 pase de gol în 95 de partide.
Însă, Cristiano Ronaldo nu a reușit în cei trei ani petrecuți la Al-Nassr să câștige vreun trofeu, ceea ce cu siguranță îl apasă pe fostul star de la Real Madrid.
Arabii furioși după ce Cristiano Ronaldo a refuzat să joace
La momentul redactării articolului, Al-Nassr are 1-0 la pauza duelul din deplasare cu Al Riyadh, în urma golului marcat de Sadio Mane în minutul 40, din pasa lui Joao Felix. Fotbalistul portughez a fost înlocuit cu Abdulrahman Ghareeb, un atacant arab.
Cristiano Ronaldo ne se află nici pe bancă pentru partida din runda 20 a Saudi Pro League, iar acest fapt nu are legătură cu vreo problemă medicală.
Cotidianul AS, care citează A Bola, a scris că jucătorul de 40 de ani ar fi refuzat să joace în meciul de luni din cauza unei supărări legate de felul în care manageriază PIF , Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite , conduce echipa și o avantajează pe Al-Hilal.
Aceeași publicație a dezvăluit faptul că arabii sunt supărați în urma decizie starului lor.
Cristiano Ronaldo are 18 goluri și trei pase decisive în 22 de meciuri jucare pentru Al-Nassr în acest sezon.
12 milioane de euro este cota lusitanului la 40 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.