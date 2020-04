"Seamana cu Dybala, chiar si cu Rivaldo!" Ianis Hagi, comparat cu starurile fotbalului mondial 

Ianis Hagi ar putea ajunge in Serie A, la Lazio.

Mijlocasul roman este dorit de Lazio, care ar dori sa il cumpere de la Genk, in aceasta vara. Lucian Sanmartean, fost jucator la FCSB a vorbit despre fiul "Regelui", comparandu-l cu nume importante din fotbalul mondial.

"Seamana cu Dybala, din ce ma gandesc la stangul lui de baza, chiar daca loveste si cu dreptul foarte bine. Asa, din marii jucatori, arata putin ca Rivaldo, are talie, inalt, joaca aceeasi pozitie. Are stangul foarte bun.

Asa, la viziune cred ca se aseamana. La viziune, la comportament, are si stangul si deptul. Cred ca tatal sau avea mai multa explozie, viteza, forta de penetrare. Ianis e mai fin in executii si in deplasare. Are o finete si o glezna de mare fotbalist", a declarat Sanmartean la AntenaSport.