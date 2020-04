Genk s-a razgandit si ii creste pretul lui Ianis Hagi! Cati bani vor belgienii in schimbul romanului

Ianis Hagi nu va mai continua in Belgia.

Imprumutat in aceasta iarna la Rangers, Ianis Hagi nu va mai este dorit de Genk. Scotienii au prima optiune pentru cumpararea definitiva a romanului, insa informatiile prezentate de presa Marea Britanie indica faptul ca acestia nu vor activa clauza de cumparare de 5 milioane de euro.

Potrivit Tiscali Sport, Genk i-a cerut pretul lui Hagi Jr., iar pentru a-l ceda in vara solicita 10 milioane de euro. Lazio ar fi interesata direct de transferul romanului, iar daca tranzactia se va concretiza, belgienii vor optine un profit de aproximativ 6 milioane de euro. Ianis Hagi a plecat de la Viitorul in 2019 in schimbul a 4 milioane de euro, bani care inca nu au fost achitati integral, asa cum a declarat Gica Popescu, in direct la PRO X.