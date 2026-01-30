Joi seară, pe Arena Națională, campioana României a primit vizita lui Fenerbahce în etapa #8 și ultima din grupa unică UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au împărțit punctele după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.

Darius Olaru: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună”

În minutul 51 al duelului, Darius Olaru a ratat la 1-0 pentru Fenerbahce o șansă uriașă de a restabili egalitatea. A șutat din prima în urma centrării la firul ierbii venite din flancul drept, de la Baba Alhassan, dar mingea l-a izbit pe Ederson.

VEZI AICI cum au reacționat turcii după parada lui Ederson

După meci, Olaru a explicat că dacă se afla într-o perioadă mai bună nu rata. Mai mult decât atât, căpitanul lui FCSB a sugerat că roș-albaștrii stau prost la capitolul moral și că de aici vine și forma slabă de care e tot legată campioana României.

”Sper să nu fie grav ce am simțit. Un adversar foarte puternic. Din păcate, nu am avut destulă calitate în față. Am ratat multe ocazii. Și eu am avut două situații bune de a marca. A doua, dacă mă prindea într-o perioadă mai bună, eu zic că nu ratam. Așa este în fotbal.



Dacă aș putea să aleg unde s-a pierdut această calificare, aș spune că puteam obține mai mult la meciul de acasă cu Young Boys, când n-am gestionat bine prima repriză și am alergat foarte mult în a doua, dar nu am reușit să marcăm. Și meciul de la Basel, în care am simțit că dacă luam decizii mai bune, puteam face mai mult. La Belgrad am simțit un adversar mai bun. Young Boys și Basel au fost sub Steaua Roșie.



Nu știu ce să mai cred! Au fost perioade și perioade. Sper să fie un restart, pentru că tot după un meci de Europa am reușit să legăm câteva rezultate bune în campionat. Stăm prost cu moralul. Odată cu rezultatele negative, până și fanii au plecat.



E normal să fie supărați, dar să se gândească și la noi. Suntem supărați cu toții. Dacă am ști ce facem greșit, am încerca să rezolvăm mai repede, dar nu am găsit rezolvarea”, a pus Darius Olaru.

Declarații Elias Charalambous după FCSB - Fenerbahce 1-1

