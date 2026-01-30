FOTO Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA

Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA Europa League
România a rămas fără reprezentate în competițiile europene intercluburi, după ce FCSB a părăsit Europa League.

FCSBUniversitatea CraiovaCFR ClujU Clujcoeficient uefa
FCSB a încheiat pe locul 27 în grupa unică din Europa League, cu 7 puncte, și a fost eliminată din competiție. România este țara cu numărul 20 de pe continent care nu mai are reprezentantă în cupele europene.

Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA

În ierarhia în timp real a coeficienților UEFA, bazată pe ultimele cinci sezoane, România se află în continuare pe locul 23, după ce FCSB a adăugat încă 0.250 puncte după remiza cu Fenerbahce (1-1). Țara noastră a pierdut însă lupta cu Ungaria pentru locul 22, Ferencvaros rămânând în competiție și calificându-se de pe locul 12 în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Dacă ar fi urcat pe locul 22, campioana României ar fi intrat direct în turul 2 preliminar din Champions League începând cu sezonul 2027/2028. Având în vedere ierarhia actuală, nu vor exista modificări pentru țara noastră.

România poate fi devansată și de Serbia sau Ucraina, alte țări care au în continuare echipe rămase în competițiile europene: Steaua Roșie Belgrad, calificată în play-off-ul pentru optimile Europa League, respectiv Șahtior Donețk, calificată direct în optimile Conference League.

Coeficientul acumulat de România în ultimele 5 sezoane

  • 2021/2022: 2.250
  • 2022/2023: 6.250
  • 2023/2024: 3.250
  • 2024/2025: 7.750
  • 2025/2026: 5.750

Foto: Football Meets Data

Reprezentantele României în competițiile europene din sezonul 2025/2026 și până unde au ajuns

  • FCSB - eliminată după faza principală din Europa League: locul 27
  • Universitatea Craiova - eliminată după faza principală din Conference League - locul 26
  • CFR Cluj - eliminată în play-off-ul Conference League
  • Universitatea Cluj - eliminată în turul 2 preliminar din Conference League
