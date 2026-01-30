OFICIAL Metaloglobus a adus un atacant francez de 1,93 metri chiar înaintea meciului cu CFR Cluj!

Metaloglobus a adus un atacant francez de 1,93 metri chiar înaintea meciului cu CFR Cluj! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Transfer la codașa Superligii.

TAGS:
Martins ToutouMetaloglobusCFR ClujSuperligaTransfer
Din articol

Metaloglobus Bucureşti, ultima clasată din Superligă, a anunţat joi seara, chiar înaintea meciului de astăzi cu CFR Cluj, transferul atacantului francez Martins Toutou.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani are o înălţime excelentă pentru un atacant central, 1,93 m, notează clubul.

CV cam subțire pentru Martins Toutou

Toutou vine din liga a treia belgiană, de la Tubize-Braine, după ce a mai jucat în cariera sa la Sénart-Moissy (Franţa), MAS Taborsko, FK Teplice, Fastav Zlin, Lisen (toate din Cehia) şi Andrézieux (ligile inferioare din Franţa).

Toutou este al cincilea transfer transfer efectuat de Metaloglobus în această iarnă, după mijlocaşul Giovani Ghimfuş de la divizionara secundă Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, mijlocaşul Florin Purece (Unirea Slobozia), fundaşul francez Mike Cestor (Poli Iaşi - din Liga 2) şi fundaşul Robert Bădescu (împrumutat de la Rapid). 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Gestul făcut de CSA după motivarea deciziei ÎCCJ în procesul pentru palmaresul Stelei. „FRF este obligată”
Gestul făcut de CSA după motivarea deciziei ÎCCJ în procesul pentru palmaresul Stelei. „FRF este obligată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Anatoliy Trubin, al cincilea portar din istorie care-i dă gol lui Real Madrid! Primul marcase din acțiune, ultimul din lovitură liberă
Anatoliy Trubin, al cincilea portar din istorie care-i dă gol lui Real Madrid! Primul marcase din acțiune, ultimul din lovitură liberă
ULTIMELE STIRI
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
FCSB plânge: tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League! Răzvan Lucescu, Andrei Ionuț Radu și un fotbalist român surpriză își află adversarele
FCSB plânge: tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League! Răzvan Lucescu, Andrei Ionuț Radu și un fotbalist român surpriză își află adversarele
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“



Recomandarile redactiei
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Florentin Petre: "Cîrjan e cel mai bun număr 10 din România"
Florentin Petre: "Cîrjan e cel mai bun număr 10 din România"
Alte subiecte de interes
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

stirileprotv Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!