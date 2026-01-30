Metaloglobus Bucureşti, ultima clasată din Superligă, a anunţat joi seara, chiar înaintea meciului de astăzi cu CFR Cluj, transferul atacantului francez Martins Toutou.
Fotbalistul în vârstă de 29 de ani are o înălţime excelentă pentru un atacant central, 1,93 m, notează clubul.
CV cam subțire pentru Martins Toutou
Toutou vine din liga a treia belgiană, de la Tubize-Braine, după ce a mai jucat în cariera sa la Sénart-Moissy (Franţa), MAS Taborsko, FK Teplice, Fastav Zlin, Lisen (toate din Cehia) şi Andrézieux (ligile inferioare din Franţa).
Toutou este al cincilea transfer transfer efectuat de Metaloglobus în această iarnă, după mijlocaşul Giovani Ghimfuş de la divizionara secundă Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, mijlocaşul Florin Purece (Unirea Slobozia), fundaşul francez Mike Cestor (Poli Iaşi - din Liga 2) şi fundaşul Robert Bădescu (împrumutat de la Rapid).