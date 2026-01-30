Metaloglobus Bucureşti, ultima clasată din Superligă, a anunţat joi seara, chiar înaintea meciului de astăzi cu CFR Cluj, transferul atacantului francez Martins Toutou.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani are o înălţime excelentă pentru un atacant central, 1,93 m, notează clubul.

CV cam subțire pentru Martins Toutou

