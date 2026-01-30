Echipa pregătită de Daniele De Rossi se situează pe poziția a 13-a în clasamentul primului eșalon din Italia cu 23 de puncte. După 22 de etape, Genoa a bifat cinci victorii și opt remize, la care s-au adăugat și nouă rezultate negative.



Pentru Genoa urmează meciul cu Lazio de vineri seară, de la ora 21:45, din runda #23.



Șucu vrea să dea un tun financiar și cere 20.000.000 de € pentru transfer: ”Trei cluburi din Premier League sunt interesate”



Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Genoa cere 20 de milioane de euro pentru cedarea lui Brooke Norton-Cuffy, fundașul lateral în vârstă de 22 de ani care este cotat de site-urile de specialitate la 16 milioane.



Nicolo Schira a dezvăluit și că Juventus și Napoli îl vor pe Brooke, dar și alte trei cluburi din Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede în exclusivitate pe VOYO: Evertno, Newcastle și West Ham.



”Ele țin un ochi asupra situației lui Brooke”, a punctat Nicolo Schira.



Norton-Cuffy se află la Genoa din 2024, după ce ”Grifonul” le-a plătit celor de la Arsenal două milioane de euro pentru serviciile fotbalistului.



De atunci, londonezul a înregistrat 36 de meciuri în echipamentul italienilor, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj într-o situație, dar și să ofere o pasă decisivă.

