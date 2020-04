Viitorul a luat masuri serioase pentru criza economica! Echipa lui Gica Hagi a taiat salariile pe un an si jumatate 

Pandemia de coronavirus a indemnat cluburile de fotbal sa ia masuri extreme pentru a putea trece mai usor peste criza economica.

Gica Popescu, presedintele constantenilor, a trebuit sa se ocupe de intelegerea atat cu jucatorii, cat si cu angajatii, astfel incat contractele sa le fie micsorate.

Majoritatea contractelor jucatorilor au fost injumatatite, insa Viitorul ar putea fi ajutata inca o data de Gigi Becali, care ar fi interesat de inca 3 jucatori de la echipa lui Hagi.

Gica Popescu a afirmat pentru AntenaSport ca salariile au fost reduse pe o perioada mult mai mare, fata de celelalte cluburi, care au optat pentru injumatatire de jumatate de an, ca in cazul FCSB.

"Nu am redus salariile doar pe perioada starii de urgenta. Am facut aceasta reducere salariala pe o perioada de un an si jumatate, pentru ca greul abia acum incepe, cand se va termina aceasta stare de urgenta.

Am avut probleme cu asta, cum sa nu avem probleme. Am avut de negociat 150 de contracte, sunt la fel de importanti si cei care tund iarba, care fac mancare si cei care spala echipamentul. Pana la urma am ajuns la o intelegere cu toti angajatii clubului. Am fost primul club care a facut aceasta chestiune", a declarat Gica Popescu pentru AntenaSport.