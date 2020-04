"Nu am vazut pe cineva atat de bun cu ambele picioare. Are insa o problema!" Reactie de ultima ora despre situatia lui Ianis Hagi

Cel care l-a adus pe Ianis Hagi la Genk a vorbit despre imprumutul mijlocasului la Rangers, dar si despre oferta de la Lazio.

Fostul antrenor al lui Genk, Felice Mazzu a vorbit despre zvonurile transferului lui Ianis de la gruparea belgiana in Serie A, la Lazio.

Mazzu l-a adus pe Ianis la Genk vara trecuta, in schimbul a 7 milioane de lire, insa a fost demis la scurt timp, dupa ce echipa ajunsese pe locul 9 in campionat.

Tehnicianul belgian a oferit recent un interviu in care a vorbit despre Ianis Hagi, iar conform The Scottish Sun, acesta este convins ca mijlocasul roman se va descurca la Lazio.

"Nu cred ca este ciudat ca Lazio este interesata de Ianis. Daca as fi fost inca antrenorul lui Genk, sub nicio forma nu ar fi ajuns imprumutat la Rangers. L-as fi pastrat la echipa.

A fost si ramane un jucator bun. Singura problema este ca sunt oameni din anturajul sau care ar trebui sa invete sa aiba mai multa rabdare.

Ar putea deveni un jucator important pe viitor. Sunt convins ca Ianis ar fi reusit in liga belgiana, insa mai are de crescut din punct de vedere fizic si in ceea ce priveste explozia in teren.

Din punct de vedere tehnic, nu am mai vazut pe cineva atat de bun cu ambele picioare, nu vezi nicio diferenta. Cred ca Italia este un campionat care i se potriveste perfect. Stiu ca a fost la Fiorentina, insa acum este mai puternic atat tehnic, cat si tactic. Lazio ar fi mutarea potrivita pentru el", a declarat Felice Mazzu.