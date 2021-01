S-a lasat cu sange! Intrare HORROR a lui Chiriches in secunda 35 a meciului cu Parma! Cum a putut sa se RAZBUNE jucatorul caruia i-a spart capul

Sassuolo si Parma s-au intalnit in etapa cu numarul optsprezece din Serie A.

Vlad Chirices, trimis titular pentru meciul impotriva echipei lui Valentin Mihaila, care a fost lasat pe banca pentru aceasta deplasare, s-a facut remarcat inca din secunda 35 a meciului.

Fundasul roman a incasat cartonasul galben, dupa o intrare criminala la Kucka. Chiriches s-a dus cu crampoanele direct pe capul mijlocasului, care a avut nevoie de ingrijiri medicale. Romanul i-a spart capul lui Kucka, insa slovacul a reusit sa continue meciul dupa ce medicii i-au pus o plasa cu bandaje.

Kucka s-a razbunat pentru intrarea dura a lui Chirices, inscriind golul care a dus-o pe Parma in avantaj, in minutul 37, chiar de langa fundasul roman. Sassuolo a inscris si ea prin Caputo, in minutul 21, insa golul a fost anulat cu ajutorul VAR pe motiv de ofsaid.