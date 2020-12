De Zerbi a vorbit despre Chiriches! Fostul jucator al CFR-ului este de parere ca romanul nu are ce cauta la Sassuolo: "Nivelul lui e acolo!"

Roberto De Zerbi (41 de ani) este fostul jucator al celor de la CFR Cluj, in prezent antrenor la echipa italiana Sassuolo.

Fostul jucator al clujenilor a vorbit despre Vlad Chiriches, fostul jucator al celor de la Sassuolo. Intr-un dialog purtat cu fostul sau coleg de la CFR, Ionut Rada, De Zerbi a spus ca jucatorul roman nu ar fi ajuns la italieni, daca nu ar fi avut ghinionul accidentarilor.

Antrenorul italian este de parere ca Vlad Chiriches este un jucator de Tottenham Hotspur, nicidecum de Sassuolo. Echipa italiana este pe locul patru in Serie A, la 8 puncte de liderul Milan.

"Acum il am sub comanda pe Vlad Chiriches, el este un jucator de nivel superior din lotul meu de la Sassuolo. A plecat din Romania la Tottenham Hotspur, acela e nivelul lui.

Din pacate, a avut multe accidentari, mult ghinion, dar pentru Sassuolo este un jucator extrem de valoros. Daca n-ar fi avut probleme, nu ajungea la Sassuolo.

I-am mai antrenat pe Tosca si Puscas la Benevento. Se discuta mult despre faptul ca nu se adapteaza in Italia. In Serie A au jucat multi romani, Chivu, Hagi, Mutu, Sabau, generatii si generatii, asta e valabil si pentru fotbalul italian.

Au aparut academii in Romania si vor creste jucatori tineri, Romania a produs mereu talente, cei de acolo au calitati innascute pentru fotbal", a declarat Roberto de Zerbi pentru canalul de youtube The Rada Way.