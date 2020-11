Absente importante de la nationala! De ce nu i-a convocat Radoi pe Keseru, Stanciu si Mitrita si ce a declarat despre starea lui Chiriches

Romania infrunta Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord pe 11, 15 si 18 noiembrie, IN DIRECT pe PRO X, PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Inaintea acestor partide, selectionerul a vorbit despre absentele din lot si a explicat de ce nu i-a chemat pe unii dintre jucatorii romani care au impresionat in Europa sau in Arabia Saudita.

"Inainte de aceste meciuri a fost o discutie intre Claudiu Keseru si doctorul echipei in care i-a spus ca are o leziune fibrilara pe muschiul aductor. Noi trebuia sa trimitem imediat lista jucatorilor si nu am putut astepta sa vedem cat va mai evolua fiecare jucator.

Chiriches este capitanul nostru de echipa, unul dintre liderii echipei nationale. Nici el nu-si doreste sa lipseasca, a vrut sa vina si acum, dar rezultatele RMN-ului ne arata ca nu poate face nici macar alergare usoara. E o pierdere uriasa si pentru jucatorii care sunt acum la nationala si care pot sa debuteze. Puteau sa vada tot ce inseamna un jucator de baza in Serie A. E o pierdere si pentru noi ca staff, dar cred ca cei care au venit in locul lui trebuie sa se ridice la nivelul lui si sa dea totul pentru echipa nationala.

Stanciu are o problema familiara pe care noi am inteles-o. Familia este pe primul plan pentru fiecare dintre noi. Sotia lui a nascut, o lasase singura intr-o tara straina si in octombrie, ea are nevoie de ajutor si era un moment special si pentru el, e primul copil, era normal sa fie alaturi de sotie.

Pe Mitrita il urmarim in continuare in Arabia Saudita. Daca nu i-am convocat acum nu inseamna ca nu vor mai veni la echipa nationala. Sunt meciuri in care incercam sa ii vedem si pe alti jucatori pentru a ne face o idee cu privire la cum ne vom pozitiona in urmatoarea campanie pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Avem jucatori noi la echipa nationala pe care vrem sa ii vedem, cum este cazul lui Tanase, al lui Dennis Man. Va fi important pentru ei fiindca isi vor da seama care este nivelul campionatului intern", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa.

Echipa nationala a Romaniei infrunta Belarus (miercuri, de la ora 19:00, PRO X), Norvegia (pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, PRO TV) si Irlanda de Nord (pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, PRO TV), IN DIRECT pe WWW.SPORT.RO.