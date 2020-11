GHINION TERIBIL pentru Vlad Chiriches in Serie A! Si-a trimis mingea in propria poarta la meciul cu Inter si a iesit ACCIDENTAT de pe teren

Sassuolo si Inter s-au intalnit in a noua etapa din Serie A.

Vlad Chiriches a fost lovit de ghinion in meciul cu Inter. Trimis titular de antrenorul De Zerbi, fundasul central si-a trimis mingea in propria poarta in minutul 14, la un sut al lui Arturo Vidal.

Scorul a fost deschis de Alexis Sanchez, in minutul 4 al partidei, dupa o faza frumoasa facuta de Lautaro Martinez, care l-a incurcat pe fundasul roman.

Fundasul roman a fost inlocuit in minutul 42 cu Marlon dupa ce a acuzat probleme musculare si nu a mai putut continua jocul.