Dezvaluiri SENZATIONALE despre Chiriches! "Este la un nivel superior!" Prin ce se remarca fundasul nationalei 

Vlad Chiriches a fost laudat de antrenorul sau de la Sassuolo.

Roberto De Zerbi a vorbit despre calitatile fundasului roman, al carui ghinion este faptul ca a fost macinat de accidentari. Antrenorul considera ca Chiriches ar fi putut ajunge la o echipa care se bate in cupele europene daca nu ar fi avut probleme fizice.

"Vlad este un fotbalist super si, daca nu ar fi avut probleme fizice, nu ar fi jucat la Sassuolo, ci pentru echipe de cupe europene. Este un fotbalist cu un nivel superior fata de al nostru. Incercam sa gestionam cat mai bine situatia alaturi de fizioterapeuti, de doctori, de preparatori fizici si incercam sa nu ii fortam limitele. Poate el ar fi putut sa joace in anumite momente, dar nu l-am folosit, ca sa nu riscam.

Cand este bine, face diferenta in echipa noastra. Din punct de vedere tehnic, dar si al personalitatii. L-am transferat pentru acest lucru. L-am transferat pentru ca stie sa joace, sa construiasca jocul si pentru ca a venit cu o experienta si cu personalitate in echipa mea, care este destul de tanara.

El a fost ales pentru aceste lucruri. Anul trecut, in prima parte, nu am putut sa-l folosim aproape deloc, iar cand a revenit s-a vazut un plus de calitate", a declarat De Zerbi, potrivit Telekom Sport.

Vlad Chiriches a ajuns in 2019 la Sassuolo, contra sumei de 9 milioane de euro.