BREAKING NEWS! Chiriches si Cojocaru, INDISPONIBILI pentru meciurile nationalei! Care sunt cei doi jucatori care ii vor inlocui 

Vestile proaste continua pentru Mirel Radoi.

Dupa ce a aflat ca nu se va putea baza pe Balasa si Bancu, Radoi nu va avea la dispozitie alti doi jucatori pentru cele 3 partide din aceasta luna. Vlad Chiriches care nu a fost disponibil nici pentru precedenta actiune si portarul Valentin Cojocaru sunt indispobili. Chiriches s-a accidentat la Sassuolo, iar dupa investigatii mai amanuntite, a fost constata faptul ca el nu va putea juca in vreunul dintre cele 3 meciuri ale nationalei, deoarece nu va fi recuperat la timp.

Portarul de la Viitorul, Valentin Cojocaru, a fost depistat cu noul coronavirus si nu va putea lua parte la actiunea echipei nationale.

"Accidentarea suferita de Vlad Chiriches la club si care l-a tinut in afara lotului lui Sassuolo pentru ultima partida din campionat se dovedeste, in urma rezultatelor investigatiilor medicale, ca va necesita o recuperare care il face indisponibil pe fundas pentru meciurile Romaniei din 11, 15 si 18 noiembrie. Astfel, Vlad nu se va mai alatura lotului la Mogosoaia

In acelasi timp, portarul Valentin Cojocaru de la FC Viitorul Constanta a devenit indisponibil", a trans

Radoi nu a stat mult pe ganduri si l-a chemat pe Cristi Balgradean de Cristian Manea de la campioana CFR Cluj, potrivit site-ului FRF.

"Dupa ce Vlad Chiriches (Sassuolo) si Valentin Cojocaru (FC Viitorul Constanta) au devenit indisponibili, staff-ul tehnic i-a convocat de urgenta pe Cristian Manea si Cristian Balgradean, ambii jucatori ai campioanei CFR Cluj. Cei doi se aflau pe lista de rezerva, formata initial din 8 jucatori, pe care o anuntase Mirel Radoi", a fost anuntul FRF.

Romania va juca pe 11 noiembrie un amical cu Belarus si inca doua partide in Nations League cu: Norvegia, acasa, pe 15 noiembrie si cu Irlanda de Nord, in deplasare, pe 18 noiembrie. Meciul amical va fi difuzat pe PRO X, iar partidele din Liga Natiunilor vor fi transmise in direct pe PRO TV.