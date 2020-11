Vlad Chiriches, implicat intr-o campanie nationala din Italia! Capitanul Romaniei lupta impotriva violentei domestice

Vlad Chiriches a lipsit de la actiunea echipei nationale din aceasta luna din cauza unei accidentari.

Desi a fost mai putin activ pe teren din cauza unei probleme medicale, capitanul Romaniei nu a stat degeaba. Chiriches s-a implicat intr-o campanie impotriva violentei domestice.

Colegii sai de la Sassuolo l-au ales pe fundasul roman ca reprezentant in aceasta campanie, care are loc la nivel national in Italia. Astfel, Chiriches s-a fotografiat cu un semn rosu pe fata, imaginea fiind postata pe conturile de socializare ale clubului.

"Esti si tu pe teren cu Lega Serie A si WeWorld OnIus, impotriva oricarei forme de abuz impotriva universului feminin. Una din trei femei a fost victima violentei domestice cel putin o data-n viata. Trebuie sa tragem un semnal de alarma: toti dam #rosu violentei", a fost mesajul celor de la Sassuolo.