BREAKING NEWS: Chiriches l-a INFURIAT pe Ronaldo! Faza la care a fost MONDIAL in fata ZEULUI de la Juventus! Ce a putut sa-i faca lui Cristiano

Vlad Chiriches s-a tinut tare in fata lui Ronaldo in Juventus - Sassulo!

Romanul a fost in centrul atentiei de mai multe ori pe parcursul primei reprize a partidei de la Torino. Chiriches a intervenit aproape de fiecare data oportun si a contribuit din plin la efortul defensiv al echipei sale. In minutul 25, capitanul Romaniei a avut prima confruntare periculoasa cu Ronaldo!

Scapat singur cu Chiriches, portughezul a incercat sa se desprinda si sa traga la poarta din interiorul careului, lateral dreapta. Fundasul lui Sassuolo a intervenit la sacrificiu si a plonjat fantastic in fata lui Cristiano, blocandu-i sutul. Nu doar ca mingea n-a mai ajuns la poarta, dar Chiriches a scos maximum posibil. Din contra, balonul a sarit in Ronaldo, apoi in aut de poarta. Starului de la Juve nu i-a convenit deloc rezultatul fazei. A dat cu mana de pamant, vizibil iritat!