S-a incheiat COSMARUL lui Florin Andone! Anuntul facut de antrenorul lui Brighton, chiar inaintea meciului cu Manchester City: "Este apt!"

Florin Andone revine pe teren!

Florin Andone are sanse mari sa debuteze in Premier League chiar impotriva campioanei Manchester City. Brighton continua startul dificil de sezon pe Ettihad, dupa ce a jucat deja in primele 6 etape cu Manchester United, Liverpool si Tottenham. Brighton are 5 puncte in primele 6 etape si se afla pe locul 13.



"Este apt de joc. A fost o perioada dificila pentru Florin. A venit accidentat, stiam asta iar acest lucru i-a intarziat pre-sezonul. A avut apoi o alta accidentare usoara in pre-sezon, o lovitura care a amanat revenirea. Nu are foarte multe meciuri in picioare, insa a jucat la Under-23 in urma cu 2 saptamani. Este disponibil si e o decizie pe care trebuie sa luam, cu competitia pe posturi existenta, cand va intra" a declarat Chris Hughton in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Manchester City.

Intrebat daca este entuziasmat sa-l vada pe Andone pe teren, Hughton a spus: "Da. Am asteptat ceva timp si a fost putin frustrant, insa cel mai frustrant este pentru el. El nu este obisnuit sa fie accidentat. Nu a ratat prea multe meciuri de-a lungul carierei si lucrul bun este ca ceea ce a avut a fost minor" a mai spus Hughton.

Din cauza acestei accidentari care i-a intarziat debutul in Premier League, Andone nu s-a aflat pe lista preliminara a stranierilor convocati pentru partidele cu Lituania si Serbia din UEFA Nations League, partide transmise in direct de Pro TV.