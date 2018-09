Veste URIASA pentru Florin Andone! Asteptarea a luat sfarsit: anuntul facut de antrenorul lui Brighton

O accidentare l-a impiedicat pana acum pe Florin Andone sa joace in Premier League.

Florin Andone si-a revenit dupa accidentarea serioasa care l-a impiedicat sa debuteze la Brighton & Hove Albion in startul acestui sezon si nu i-a permis sa fie convocat la nationala Romaniei pentru partidele din UEFA Nations League cu Muntenegru si Serbia.

Andone a fost transferat cu 6 milioane de euro de la Deportivo La Coruna si va debuta in aceasta seara. Nu pentru prima echipa, ci pentru formatia Under 23 care va juca impotriva celor de la West Ham. Antrenorul lui Brighton, Chris Hughton, a confirmat ca Andone se va afla pe teren.

Echipa U23 a lui Brighton a inceput bine sezonul cu egaluri cu Liverpool, Arsenal si Tottenham, precum si o victorie cu 5-0 in fata lui Manchester City! Prima echipa a lui Brighton & Hove Albion are 4 puncte in Premier League dupa 4 etape, singura victorie fiind insa una de senzatie - 3-2 cu Manchester United.