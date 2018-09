Gnohere nu l-a iertat! Andone a anuntat ca a gasit un nou BIZON, atacantul FCSB a venit imediat cu replica. FOTO

Ioan Andone anunta transferul unui nou golgheter la Voluntari.

Belgianul Kabasele a semnat cu Voluntari, iar Ioan Andone e convins ca atacantul poate rivaliza cu Gnohere si Tucudean la titlul de golgheter al campionatului.

"Ieri am legitimat un atacant belgian, Kabasele. Avem mare incredere in el. E Bizonul doi. Seamana mult cu Gnohere la fizic si ca jucator. Se demarca foarte bine, are viteza buna, forta buna, avem nevoie de jucatori de calitate, sa inscrie goluri", a declarat Ioan Andone, conform TelekomSport.

Gnohere nu a intarziat cu replica pentru managerul de la Voluntari. "Exista un singur Bizon", a scris francezul pe Instagram.

Nathan Kabasele are 24 de ani si e crescut de Anderlecht. El a fost imprumutat insa la Westerlo, Torino, De Graafschap si Mouscron. Anul trecut, atacantul a fost transferat de turcii de la Gazişehir Gaziantep.