S-a incheiat COSMARUL lui Florin Andone: "A fost foarte dificil! In fiecare zi numai la asta ma gandeam!"

Andone se pregateste de debutul in Premier League.

Florin Andone este aproape de debutul la Brighton & Hove Albion. Transferat in vara de la Deportivo, Andone n-a jucat pana acum din cauza unei accidentari. A prins insa 45 de minute in weekend pentru echipa secunda a clubului.

"Suntem o echipa foarte buna, compacta si puternica. In deplasare este foarte dificil - este la fel ca in Spania, toate meciurile din deplasare sunt dificile. Dar pe propriul teren am vazut partidele si sunt foarte fericit de evolutie. Trebuie sa fim puternici si sa continuam intr-un mod bun.



Cand esti in exterior, te bucuri ca echipa se descurca bine, dar este un alt sentiment cand esti interiorul echipei. Sentimentul este mult mai bun. Vreau sa fiu alaturi de colegi si sa pot juca. Sunt foarte fericit ca m-am intors si acum simt ca situatia se imbunatateste in fiecare zi. Trebuie sa fiu 100% din punct de vedere fizic" a spus Andone pentru site-ul oficial al lui Brighton.

Andone nu a jucat niciun minut la prima echipa pana acum: "Cand esti accidentat, nu esti fericit pentru ca in fiecare zi te gandesti doar la accidentare. Vrei sa fii fit si sa fii in echipa. Sunt intr-un nou oras si o noua tara, nu a fost usor deloc pentru ca in fiecare zi ma gandeam sa fiu in echipa.



A fost dificil la sala in fiecare zi. E plictisitor si dificil. Dar acum sunt fericit pentru ca m-am antrenat cu echipa in ultima saptamana. Simti terenul si este diferit. Esti fericit in fiecare zi cand esti pe teren si nu la sala" a mai spus Andone.