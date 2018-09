Dovada ca Mbappe este adevaratul URMAS al lui Messi si Cristiano Ronaldo! Starul lui PSG i-a depasit deja pe amandoi!

Kylian Mbappe este vazut deja ca un viitor Balon de Aur.

La doar 19 ani, Kylian Mbappe este deja considerat unul dintre cei mai buni fotbalisti din lume si este vazut ca jucatorul cu cele mai mari sanse sa preia stafeta de la Leo Messi si Cristiano Ronaldo! Transferat pentru 180 de milioane de euro de PSG, Mbappe se poate deja lauda cu niste cifre incredibile!

Leo Messi si Cristiano Ronaldo au dominat categoric fotbalul in ultimul deceniu, insa Mbappe are deja cifre mai bune la 19 ani decat aveau cele 2 staruri la aceasta varsta! Mai mult, Mbappe a reusit sa devina campion mondial cu Franta, trofeu pe care Messi si Ronaldo nu l-au obtinut in cariera!

Goluri pentru echipa de club:

Mbappé - 52

Messi - 26

Ronaldo - 17

Goluri pentru echipa nationala:

Mbappé - 9

Ronaldo - 7

Messi - 4

Goluri in UEFA Champions League:

Mbappé - 10

Messi - 2

Ronaldo - 0