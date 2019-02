Rezultatele sondajului: a luat Stanciu decizia buna ca a plecat la arabi? Ce spun romanii

Transferul lui Stanciu la arabi a fost urmat de un val de reactii de toate felurile. Parerile sunt impartite.

Presedintele Federatiei, Razvan Burleanu, s-a aratat dezamagit de optiunea lui Stanciu.

"Ma asteptam sa ajunga la o echipa dintr-un campionat puternic al Europei", a spus Burleanu.

Pe de alta parte, Gica Popescu a spus ca Stanciu a luat o decizie cat se poate de normala, in conditiile in care a avut pe masa un contract atat de avantajos (aproximativ 2,5 milioane de euro pe an).

Ce spun romanii?

Peste 4000 de oameni au votat in sondajul de pe sport.ro si aproape 60% dintre ei sunt de partea lui Stanciu.

"Era normal sa aleaga muntele de bani de la arabi", e optiunea aleasa de aproape 2500 de oameni.

Stanciu a avut un prim mesaj dupa transferul la Al Ahli, insa nu pentru suporterii romani, ci pentru cei din Cehia, de la Sparta Praga.

"Veti ramane pentru totdeauna in inima mea", a tinut sa le spuna Stanciu fanilor Spartei.

FROM NICO | „I was very happy, that I could play in front of you. You will be always in my heart!“ ????????❤️ pic.twitter.com/qxdSBY9aNO