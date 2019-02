Dezvaluire surprinzatoare a lui Gica Hagi: "Ianis a avut oferta scrisa din America! E cariera lui, nu a mea!"

Gica Hagi a dat lovitura iernii pe piata transferurilor si l-a transferat pe Tudor Baluta in Premier League.

Tanarul mijlocas in varsta de 19 ani a semnat un contract valabil pe trei sezoane si jumatate cu Brighton, echipa la care evolueaza si Florin Andone.

Si Ianis Hagi ar fi putut pleca in aceasta iarna. "Regele" a dezvaluit ca fiul sau a avut o oferta concreta din Statele Unite ale Americii, dar nici macar nu a luat-o in calcul.

"Ianis a avut oferta din America, dar si din tarile calde. El vrea in Europa, se gandeste la cariera. Am avut oferta scrisa din America, dar jucatorul mi-a zis ca vrea sa ramana in Europa. Conteaza mai putin ce cred eu, conteaza ce vrea Ianis. Nu vreau sa va spun ce gandesc eu. El decide ce face, niciodata nu decid eu. El imi pune intrebari si eu ii dau sfaturi. Nu e cariera mea, e cariera lui", a declarat Gica Hagi pentru TelekomSport.