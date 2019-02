VIDEO | Stefan Radu si-a iesit din minti si a vazut ROSU DIRECT la ultima faza a meciului cu Inter! Decizia VAR care a provocat reactia romanului

Lazio s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei dupa un meci nebun cu Inter.



Partida s-a decis la loviturile de departajare. Dupa 90 de minute scorul a fost egal, 0-0, iar in minutul 108 Immobile a marcat pentru Lazio. La ultima faza a jocului, Inter a primit un penalty controversat, decizie luata de arbitru in urma consultarii sistemului VAR.

Decizia centralului l-a enervat la culme pe Stefan Radu care a protestat vehement. Arbitrul nu a tolerat iesirea nervoasa a romanului si i-a aratat direct cartonasul rosu. Icardi a inscris si a trimis meciul la penalty-uri.

Lazio s-a calificat in cele din urma in semifinale dupa 4-3 la penalty-uri si se va lupta cu AC Milan pentru un loc in finala.