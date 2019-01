ULTIMA ORA | Transferul lui Rotariu a picat la vizita medicala! Cu ce echipa trebuia sa semneze in aceasta seara

Dorin Rotariu a fost aproape de Arminia Bielefeld, din Zweite Bundesliga, dar transferul a picat dupa vizita medicala.

Dorin Rotariu nu a trecut de vizita medicala inaintea transferului la Arminia Bielefeld, astfel ca mutarea sa in Germania a picat, anunta Digi.



"Din cauza unor anomalii observate la vizita medicala, nu se va mai realiza acest transfer", a transmis clubul german.



Rotariu a fost dorit si de FCSB in aceasta iarna, dar a transmis ca vrea sa ramana in strainatate. El a refuzat si varianta Feirense.