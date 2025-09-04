Gigi Becali nu a trecut cu vederea mutarea lui Ianis Hagi la Alanyaspor: „Nu prea a demonstrat acolo”

Ianis Hagi a ales să semneze cu Alanyaspor, după ce a s-a despărțit la finalul sezonului 2024/2025 de Rangers și a rămas liber de contract.

Mijlocașul român a fost dorit de mai multe formații importante, dar a ales să semneze în Turcia în cele din urmă.



Gigi Becali își dorește ca Ianis Hagi să își revină: „E timpul să o facă”



Gigi Becali a vorbit despre mutarea jucătorului de 26 de ani pe care l-a dorit și FCSB în această vară.

Patronul „roș-albaștrilor” își dorește ca Ianis Hagi să se impună la noua sa formație și a explicat că este un fotbalist de valoare, extrem de important pentru echipa națională.

„Am văzut, m-am bucurat, pentru că eu cred în Ianis foarte tare! Cred în el, în valoarea lui. Ianis a demonstrat la echipa națională, că ne-a calificat de vreo două ori.

La echipele de club nu prea a demonstrat, dar e timpul să o facă, are 25-26 de ani”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

