Alexandru Hațieganu
Jocurile Olimpice de Iarnă au loc la Milano Cortina.

Lindsey VonnJocurile OlimpiceJO de iarnaschistatele unite

Schioarea americană Lindsey Vonn a fost selectată oficial, luni, pentru a participa la a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. Mikaela Shiffrin şi Chloe Kim fac, de asemenea, parte din echipa americană pentru Jocurile de la Milano-Cortina, compusă din 232 de membri în total.

Comitetul Olimpic American (USOPC) a dezvăluit o listă record de sportivi selectaţi pentru Jocurile Olimpice, dintre care 98 au deja experienţă olimpică. La 41 de ani, Vonn, care a avut performanţe foarte bune la revenirea în probele de viteză de la începutul sezonului, va încerca să câştige a patra medalie olimpică. Ea a câştigat aurul la coborâre şi bronzul la Super G în 2010 la Vancouver, precum şi bronzul la coborâre în 2018 la Pyeongchang.

Dar în delegaţia americană, schioarea nu este singura care are o experienţă vastă la Jocurile Olimpice: sportivele de la bob Elana Meyers Taylor (3 medalii de argint şi două de bronz la Jocurile Olimpice) şi Kaillie Humphries (de trei ori campioană olimpică), patinatorul artistic Evan Bates, jucătoarea de hochei Hilary Knight şi Nick Baumgartner şi Faye Thelen la snowboard vor participa la Milano-Cortina la a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice.

În total, 33 de sportivi americani au câştigat deja medalii la Jocurile Olimpice, printre care Humphries, triplă medaliată cu aur, în timp ce schioarea Mikaela Shiffrin şi Chloe Kim (snowboard) au câte două titluri olimpice. Delegaţia îl include şi jucătorul de hochei Seth Jones, deşi acesta este accidentat şi a fost nevoit să se retragă. Totuşi, el a fost convocat iniţial, iar USOPC îl consideră membru al delegaţiei.

Aceasta numără 115 femei şi 117 bărbaţi, cea mai tânără fiind Abby Winterberger (freestyle), în vârstă de 15 ani, iar cel mai în vârstă fiind Rich Ruohonen (curling), în vârstă de 54 de ani. Recordul anterior era deţinut de o echipă americană formată din 228 de sportivi, în 2018, la Pyeongchang.

News.ro

