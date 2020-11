Ratiu i-a impresionat pe olandezi. ADO Den Haag mai vrea un roman de la nationala U21

Andrei Ratiu este imprumutat in Eredivisie de Villarreal, iar oficialii clubului olandez vor sa mai aduca, in aceasta iarna, inca un international roman.

Andrei Ratiu (22 ani) este jucatorul lui Villarreal, pentru care a debut la echipa de seniori intr-un meci din sferturile de finala ale Europa League, contra Valenciei. La inceputul acestui sezon, jucatorul de banda dreapta a fost imprumutat in campionatul Olandei, la ADO Den Haag, acolo unde a fost cedat si Tudor Baluta de Brighton, in sezonul trecut, care a apucat sa joace doar patru meciuri pana cand liga a fost suspendata din cauza pandemiei de coronavirus. Ratiu a evoluat in cinci din cele noua meciuri jucate de "Ooievaars" in actuala stagiune, in patru dintre ele fiind titular, printre care infruntarile cu PSV Eindhoven, Feyenoord si Twente. Desi "galben-verzii" ocupa locul 16 din 18 competitoare, romanul i-a impresionat pe antrenorul Ruud Brood si pe managerul sportiv Martin Jol cu atitudinea profesionista cu care se pregateste si cu energia din timpul meciurilor, asa ca acestia vor sa mai imprumute un tanar din tara noastra in aceasta iarna.

ADO Den Haag vrea sa ii ceara acordul lui Juventus ca sa il imprumute pe Radu Dragusin (18 ani), fundasul central care joaca la echipa U23 a campioanei Italiei si se antreneaza alaturi de Cristiano Ronaldo, Dybala, Buffon si Morata, fiind prezent pe banca de rezerve a echipei lui Andrea Pirlo la meciul cu Lazio. Dragusin (192cm) a fost cumparat de Juventus, in 2018, de la Regal Sport Bucuresti, este capitanul reprezentativei U19 si a debutat pentru nationala de tineret a Romaniei, jucand in actualele preliminarii in meciurile cu Finlanda si Malta. Juventus il mai are imprumutat la ADO pe Dario Del Fabro (25 ani / fundas central), iar de imprumutul lui Dragusin mai sunt interesate Genoa, Empoli, Brescia si Monza.