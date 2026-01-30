PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, şi Celta Vigo, formaţia portarului român Andrei Ionuţ Radu, s-au calificat în play-off-ul Europa League, după rezultatele de joi seara, din ultima etapă a fazei principale.

Tot în play-off va evolua și Ferencvaros Budapesta, care l-a transferat zilele trecute pe mijlocașul ofensiv Marius Corbu.

Răzvan Lucescu (PAOK Salonic) și Andrei Ionuț Radu (Celta Vigo) continuă în play-off



PAOK a pierdut cu 2-4 la Lyon, în faţa echipei locale Olympique, după un meci în care a jucat în zece oameni din prima repriză (min. 41).

Oaspeţii au marcat primii, prin Georgios Giakoumakis (20), dar OL a egalat prin Remi Himbert (34), după care Khalis Merah a adus gazdele în avantaj (55). Soualiho Meite (69) a marcat şi el pentru echipa din Salonic, restabilind egalitatea. OL a primit penalty (83), antrenorul Răzvan Lucescu a fost eliminat pentru proteste, dar Adam Karabec a ratat. Cehul a înscris în cele din urmă pentru echipa din Hexagon (88), iar Alejandro Rodriguez (90+3) a închis tabela, iar OL a încheiat pe primul loc.

Celta a remizat la Belgrad, cu Steaua Roşie, 1-1. Galicienii au marcat prin Fernando Lopez (87), dar Crvena Zvezda a egalat imediat, prin Bruno Duarte (89), într-un meci în care portarul Andrei Ionuţ Radu a fost integralist la echipa din Vigo.

Arbitrul Horaţiu Feşnic a condus partida dintre Genk şi Malmo FF, încheiată cu 2-1.

AS Roma a smuls un egal la Atena, 1-1 cu Panathinaikos, egalând prin polonezul Jan Ziolkowski (80), după ce a jucat din min. 15 în zece oameni şi a fost condusă prin golul lui Vicente Taborda (58). Acest punct a asigurat echipei giallorossa calificarea directă în optimi.

Aston Villa a fost condusă la Birmingham cu 2-0 de Red Bull Salzburg, dar a reuşit să întoarcă scorul (3-2) şi să încheie pe locul al doilea.

''Veteranul'' Olivier Giroud a marcat golul victoriei (90+2 - penalty) pentru Lille, 1-0 cu Freiburg, parafând calificarea echipei franceze în play-off.

Jumătate din echipele pe care le-a întâlnit FCSB în acest sezon s-au calificat în play-off, Bologna (meci pierdut de FCSB cu 1-2 la Bucureşti), Steaua Roşie (0-1 în deplasare), Dinamo Zagreb (1-4 în deplasare) şi Fenerbahce (1-1 acasă), iar restul au fost eliminate. Young Boys Berna (0-2 la Bucureşti) s-a clasat chiar sub linia play-off-ului, iar Go Ahead Eagles (1-0 în deplasare), FC Basel (1-3 în deplasare) şi Feyenoord (4-3 acasă) au terminat sub FCSB.

Rezultatele și marcatorii din etapa a opta (ultima) din Europa League



Aston Villa - Red Bull Salzburg 3-2

Au marcat: Morgan Rogers 65, Tyrone Mings 76, Jamaldeen Jimoh-Aloba 87, respectiv Victor Lindeloef (autogol) 33, Moussa Kounfolo Yeo 49.

FC Basel - Viktoria Plzen 0-1

A marcat: Jiri Panos 39.

Celtic Glasgow - FC Utrecht 4-2

Au marcat: Benjamin Nygren 6, Nick Viergever (autogol) 10, Arne Engels 19 - penalty, Auston Trusty 66, respectiv Dani De Wit 44, Adrian Blake 62.

FC Midtjylland - Dinamo Zagreb 2-0

Au marcat: Aral Simsir 49, Victor Jensen Bak 74.

FC Porto - Glasgow Rangers 3-1

Au marcat: Rodrigo Mora 27, Francisco Moura 36, Emmanuel Fernandez (autogol) 41, respectiv Djeidi Gassama 6.

Steaua Roşie Belgrad - Celta Vigo 1-1

Au marcat: Bruno Duarte 89, respectiv Fernando Lopez 87

KRC Genk - Malmo FF 2-1

Au marcat: Daan Heymans 45 - penalty, Konstantino Karetsas 82, respectiv Taha Ali 4.

Go Ahead Eagles - Sporting Braga 0-0

Lille OSC - SC Freiburg 1-0

A marcat: Olivier Giroud 90+2 - penalty.

Cartonaş roşu: Maximilian Eggestein (Freiburg) 74.

Ludogoreţ Razgrad - OGC Nice 1-0

A marcat: Petar Stanic 42.

Olympique Lyon - PAOK Salonic 4-2

Au marcat: Remi Himbert 34, Khalis Merah 55, Adam Karabec 88, Alejandro Rodriguez 90+3, respectiv Georgios Giakoumakis 20, Soualiho Meite 69.

Adam Karabec (OL) a ratat un penalty în min. 83 (bară).

Cartonaşe roşii: Giannis Konstantelias (PAOK) 41, Răzvan Lucescu (PAOK) 83.

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3

Au marcat: Jonathan Rowe 35, Riccardo Orsolini 47, Tommaso Pobega 90+4.

Nottingham Forest - Ferencvaros Budapesta 4-0

Au marcat: Bence Otvos (autogol) 17, Igor Jesus 21, 55, James McAtee 90 - penalty.

Panathinaikos Atena - AS Roma 1-1

Au marcat: Vicente Taborda 58, respectiv Jan Ziolkowski 80.

Cartonaş roşu: Gianluca Mancini (AS Roma) 15.

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2-1

Au marcat: Antony 17, Abde Ezzalzouli 32, respectiv Casper Tengstedt 77.

Sturm Graz - Brann Bergen 1-0

A marcat: Otar Kiteişvili 85.

VfB Stuttgart - Young Boys Berna 3-2

Au marcat: Deniz Undav 6, Ermedin Demirovic 7, Chema Andres 90, respectiv Armin Gigovic 42, Sandro Lauper 57.

FCSB - Fenerbahce Istanbul 1-1

Au marcat: Juri Cisotti 71, respectiv Ismail Yuksek 19.

