BREAKING NEWS: Ratiu a plecat de la Villarreal! Cu cine a semnat pustiul care a fost dorit si de Real Madrid

Andrei Ratiu a fost chemat de Mutu la nationala U21 pentru amicalul cu Farul, dar n-a mai venit la lot din cauza unei accidentari.

Fotbalistul crescut de Villarreal, aflat acum un an si in atentia lui Real Madrid pentru un transfer la echipa a doua, a semnat azi cu ADO Den Haag. Ratiu a fost imprumutat pentru un sezon. ADO are optiunea de a-l cumpara definitiv vara viitoare.

Ratiu a crescut in Spania de la 6 ani. In ultimele doua sezoane, fundasul dreapta a jucat pentru Villarreal B.

La ADO a jucat in sezonul trecut Tudor Baluta, tot sub forma de imprumut de la Brighton. Ratiu are un meci la echipa mare a lui Villareal. La nationala U21, Ratiu are 3 meciuri.



✍️ NIEUWS | ADO Den Haag huurt rechtsachter Andrei Ratiu van @VillarrealCF, met optie tot koop. ???????? Bine ati venit, Andrei! ????#WelcomeAndrei #OnzeTrots — ADO Den Haag ???? (@ADODenHaag) August 4, 2020