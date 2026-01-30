Roș-albaștrii au încheiat cu un egal grupa unică din Europa League. Formația dirijată de Elias Charalambous s-a clasat pe locul 27 cu șapte puncte (două victorii, o remiză și cinci eșecuri) și a ratat accederea în play-off-ul pentru optimi (TOP 24).



Cum a descris-o Tedesco pe FCSB după egalul de la București: ”Șapte meciuri urmărisem de la ei”



După meciul de pe Arena Națională, Domenico Tedesco, antrenorul celor de la Fenerbahce, a evidențiat că FCSB nu l-a surprins cu nimic. Chiar și așa, tehnicianul a sugerat că roș-albaștrii au o echipă luptătoare și fani care știu să întrețină atmosfera.



”Nu am făcut un joc bun, am avut multe greșeli. Am controlat jocul la început, dar nu am putut marca mai mult de un gol. Când domini așa în primele 20-25 de minute, trebuie să 'ucizi' jocul, să mai marchezi un gol sau două. După aceea am început să nu mai fim proaspeți și atenți când pasam.



Am pierdut multe mingi ușoare și i-am invitat pe adversari la contraatacuri. Am renunțat prea ușor la mingi. Nu am fost atenți când pasam. Totuși, 1-1 e un rezultat ok. E un rezultat meritat. Nu ne-a surprins FCSB cu nimic. Am urmărit 6-7 meciuri ale lor și știam ce ne așteaptă.



FCSB e o echipă care mereu luptă. Are un anumit spirit, are fani care au făcut o atmosferă bună. FCSB, așa cum am mai spus, nu renunță niciodată”, a spus Tedesco la conferința de presă.



Ismail Yuksek a deblocat tabela de marcaj în minutul 19 al confruntării. În actul secund, Juri Cisotti a restabilit egalitatea din pasa lui Risto Radunovic (minutul 71) și a stabilit scorul final: 1-1.

