Radu Dragusin, laudat in presa din Italia! "Gigantul din Romania, promovat de Pirlo la prima echipa!" Cum a fost caracterizat

Radu Dragusin a atras toate privirile in Italia.

Fundasul lui Juventus, care asteapta sa debuteze in Serie A, a fost laudat de jurnalistii de la Gazzetta dello Sport.

"Forta, dezinvoltura si personalitate: el este Dragusin, gigantul din Romania pe care Pirlo l-a promovat la prima echipa. Dragusin a fost convocat duminica la prima sa partida de la echipa mare.

O parte a deciziei este legata de problemele de lot, dar si jucatorul are meritul sau. Tot mai multi tineri sunt slefuiti in centrul de juniori, iar Dragusin este ultimul talent catapultat in echipa mare", au notat italienii.

Fotbalistul in varsta de 18 ani a fost laudat recent si de Adrian Mutu. Selectionerul echipei de tineret a Romaniei considera ca Radu Dragusin va fi liderul generatiei viitoare.

"Dragusin va fi unul dintre liderii generatiei pe viitor, iar daca va juca la Juventus are toate calitatile sa fie selectionat si pentru nationala mare. Are doar nevoie de minute in picioare", a declarat Mutu in urma cu cateva zile.