EXCLUSIV | Aroganta Anamariei Prodan dupa declaratiile impresarului lui Vlad Dragusin: "Cu mine nu exista duel! Cu mine nu are cum sa se dueleze decat cineva foarte, foarte puternic!"

Anamaria Prodan a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Florin Manea, agentul jucatorului Vlad Dragusin de la Juventus, este in razboi cu Anamaria Prodan, iar motivul se pare ca ar fi chiar transferul jucatorul roman la "Batrana Doamna". Manea sustine ca sotia lui "Reghe" s-a laudat ca a realizat transferul fara sa aiba vreo implicare.

Impresarul lui Dennis Man i-a raspuns intr-un mod ironic lui Florin Manea si a declarat ca el nu are cum sa se redice la nivelul ei.

"Referitor la duelul impresarilor, cu mine nu exista duel. Cu mine nu are cum sa se dueleze decat cineva foarte, foarte puternic. Acel cineva poate fi familia Becali, Apostu, ca el face foarte multe transferuri si in rest nu stiu daca poate cineva dintre romani. Este jenanta discutia, nici nu merita sa o luam in calcul. Sunt niste derapaje nu le inteleg ale lui Florin si nu stiu, eu am prea multa mandrie. Asa m-am nascut, cu o doza din asta exagerata de mandrie, nu as putea sa ma fac de ras vreodata. Nici macar nu urmaresc ce spune. Si m-a sunat tata lui Dennis sa ma intrebe daca am vazut si am zis, nu stiu ce vorbeste. Am inceput sa radem cand mi-a trimis si am vazut. E jenant asa si pentru tine ca barbat, nu stiu ce sa zic. O chestie din asta nu o sa se intample vreodata cu Giovanni Becali si de asta suntem noi varfurile", a declarat Anamaria Prodan pentru PRO X.