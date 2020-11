Sansa MARE pentru Radu Dragusin! Pirlo l-a chemat a echipa mare pentru meciul cu Lazio

Radu Dragusin (18 ani) a primit o veste importanta sambata seara!

Juventus se deplaseaza la Lazio in etapa cu numarul 7 din Serie A, iar Andrea Pirlo a decis sa il includa pe Radu Dragusin in lotul echipei dupa accidentarea lui Chiellini. Fundasul de 18 ani s-a antrenat cu echipa mare a lui Juventus de la inceputul sezonului, insa nu a bifat niciun minut.

Bianconeri in partenza per Roma!

Ecco i convocati di Mister @Pirlo_official per #LazioJuve! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/yyoxN8b6Pf — JuventusFC (@juventusfc) November 7, 2020

In acest sezon, Dragusin are doua aparitii in Serie C pentru Juventus U23.

Fundasul roman a fost transferat de Juventus in 2018 pentru suma de 250 000 de euro. A jucat pentru echipa U17, iar dupa un an a ajuns la U19, facand mutarea la U23 chiar in acest sezon.