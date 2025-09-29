Cu un CV impresionant în spate, după experiențele de la Marseille, Lyon sau Tottenham, N'Jie a fost adus toamna trecută de Rapid, din postura de jucător liber. Camerunezul nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor și a strâns doar 12 meciuri și două goluri pentru formația giuleșteană



Clinton N'Jie ar putea ajunge în Grecia sau Olanda

N'Jie s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului trecut, iar în lunile care au urmat nu a reușit să își mai găsească vreo echipă. Situația s-ar putea schimba în viitorul apropiat, susține presa din Africa.



N'Jie și-ar putea continua cariera în Europa. Fie la Kifisia, nou-promovată în prima ligă din Grecia, fie la ADO Den Haag, formație olandeză care a retrogradat sezonul trecut din Eredivisie, anunță Foot Africa.



Cele două cluburi ar aștepta însă să vadă care este condiția fizică a lui Clinton N'Jie înainte de a face o ofertă. Camerunezul a jucat ultimul meci pentru Rapid pe 6 aprilie.



"Clinton a mai fost monitorizat de niște cluburi portugheze în vară, iar internaționalul camerunez rămâne deschis pentru orice ofertă care i-ar putea oferi șansa să evolueze constant", mai scrie sursa citată.