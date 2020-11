Duelul romanilor din Serie A! Radu Dragusin si Stefan Radu s-au INTALNIT la finalul meciului Lazio - Juventus

Lazio si Juventus s-au intalnit in etapa a saptea din Serie A, 1-1.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul in minutul 15 din pasa lui Cuadrado, iar Juventus parea ca decisese soarta meciului, insa Caicedo a incurcat planurile campioanei en-titre cu un gol inscris in ultima faza a meciului.

Stefan Radu a fost titular pentru Lazio, in timp ce Radu Dragusin a ramas pe banca de rezerve, dupa ce Pirlo l-a chemat la echipa mare. La finalul partidei, cei doi s-au intalnit la vestiare si s-au pozat impreuna.

Dupa remiza cu Lazio, Juventus este pe locul 4 in Serie A cu 13 puncte, la 3 puncte distanta de liderul AC Milan, care are un meci in minus. Lazio are 11 puncte si este pe locul 9.