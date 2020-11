Adrian Mutu ii prevede lui Radu Dragusin un viitor stralucit! "Sincer, cred ca va fi unul dintre liderii generatiei U21!" Motivul pentru care nu a fost convocat la nationala U21

Romania U21 - Danemarca U21 se va juca marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30 si va fi LIVE pe Pro TV si WWW.SPORT.RO.

Radu Dragusin a primit o sansa uriasa din partea antrenorului Andrea Pirlo. Cu veteranul Chiellini accidentat, Pirlo a decis sa se bazeze pe tanarul fundas roman in ultimul meci de capionat cu Lazio. Dragusin a stat pe banca de rezerve alaturi de: Buffon, Pinsoglio, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Portanova si Dybala. Romanul s-a mai antrenat alaturi de echipa mare a lui Juventus, insa pana acum nu a reusit sa debuteze.

Selectionerul nationalei U21, Adrian Mutu, considera ca Dragusin va fi unul dintre liderii generatiei sale la nationala de tineret. De asemenea, Mutu a declarat ca nu l-a selectionat deoarece fotbalistul lui Juventus a avut COVID-19 si nu s-a antrenat in ultimul timp.

"Eu sper sa debuteze cat de curand, chiar daca este un baiat tanar, are doar 18 ani. Sincer, cred ca va fi unul dintre liderii generatiei U21, in campaniile viitoare si de ce nu, daca va juca la Juventus, este posibil sa fie selectionat la nationala mare. El are nevoie de minute in picioare la nivel de seniori ca sa prinda experienta, iar dupa are toate calitatile sa faca fata ritmului si competitiei.



El lipseste de la U21 pentru ca a fost bolnav de COVID-19, nu s-a antrenat si a stat in carantina multe zile. Am vorbit cu Dragusin si i-am explicat motivul, pentru ca asa este normal. El este un jucator constant de cand eu am venit la echipa nationala si este si un jucator pe care eu il pregatesc pentru urmatorea campanie", a declarat Adrian Mutu intr-un interviu pentru site-ul FRF.