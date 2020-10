Puscas a marcat din nou pentru Reading, dar nu a putut evita prima infrangere a echipei sale din acest sezon!

Echipa la care evolueaza George Puscas, Reading, a suferit prima infrangere din acest sezon in Championship.

Echipa aflata pe primul loc al clasamentului din liga a doua engleza a fost invinsa in deplasare de Coventry City cu scorul de 3-2. George Puscas a fost doar rezerva in acest meci si a fost introdus pe teren de antrenorul Veljko Paunovic in minutul 80 al partidei, la scorul de 2-1 pentru gazde.

La scurt timp dupa intrarea romanului, Coventry a marcat si golul de 3-1, inainte ca Puscas sa restabileasca diferenta de un gol in prelungirile meciului.

Pentru George Puscas este al doilea gol marcat in acest sezon de Championship, in 6 meciuri jucate.

In ciuda acestei infrangeri, Reading ramane in continuare lider in liga a doua engleza cu 22 de puncte, 6 mai multe decat ocupanta locului secund, Bournemouth, dar cu un meci in plus.

Pentru echipa lui George Puscas urmeaza doua meciuri pe teren propriu, cu Preston North End, respectiv Stoke City.