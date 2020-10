Pancu aduce de URGENTA un fundas dupa ce a luat opt goluri in doua etape! Pe cine va transfera Poli Iasi in urmatoarele zile

Poli Iasi are trei infrangeri consecutive, iar echipa o duce foarte rau din punct de vedere defensiv.

Daniel Pancu ii mai are apti inaintea meciului cu Viitorul doar pe Cosmin Frasinescu si Nikos Baxevanos, in centrul defensivei. Ovidiu Mihalache a primit o suspendare de opt etape din cauza intrarii din meciul cu Craiova, asupra lui Elvir Koljic, iar Daniel Pancu are nevoie de solutii in linia defensiva.

Fotbalistul pe care Poli Iasi vrea sa-l transfere este Manuel Angiulli (25 de ani), potrivit celor de la Gazeta Sporturilor. Belgianul este asteptat sambata in Iasi pentru a semna un contract valabil pana in iarna.

In cazul in care cele doua parti se vor intelege, daca fundasul belgian va confirma, el ar putea continua la echipa lui Daniel Pancu.

Manuel Angiulli este liber de contract dupa ce ultima data evoluase in Liga a 2-a din Belgia la Royal Virton.